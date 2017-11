“En la Habana no se pactó acceso a la tierra para excombatientes”: Joshua Mitrotti

Luego de que el delegado de las Naciones Unidas en Colombia, Jean Arnault, presentara el informe de reincorporación de excombatientes de las Farc y revelara que solo el 45% sigue en las zonas veredales, Joshua Mitrotti, director de la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), sostuvo que el 75% de esas personas están retornando al conteo semanal y a las jornadas de salud y economía básica.

“La reincorporación no solo se da en los espacios territoriales. No podemos confinar a los excombatientes de las Farc, pues ellos ya son ciudadanos y se pueden mover por cualquier parte del país. Estamos acompañando a los exmiembros de las Farc en los sitios donde se instalan”, recalcó Mitrotti, ante la alarma de que los excombatientes se estén yendo de las antiguas zonas veredales.

Ante la crítica de Jean Arnault por el poco avance en el proceso de reincorporación, que básicamente se daría porque no hay acceso a tierras para los excombatientes, el director de la ARN manifestó que no estaba de acuerdo con ese argumento durante su intervención en el panel “La reincorporación, una dimensión de la construcción de paz” del encuentro nacional de Colombia2020. Señaló que la mayoría de los espacios de reincorporación no son aptos para la comercialización y el éxito de los proyectos productivos de los excombatientes.

Mitrotti explicó que las vías de acceso y otras necesidades básicas no se van a resolver en el corto plazo y que “en La Habana no se acordó que los excombatientes tuvieran acceso a tierra. Se pactaron apoyos económicos, entre otros aspectos. Sin embargo, somos conscientes de que eso no es suficiente y se está buscando la tierra para que se implementen los proyectos productivos”.

De otro lado, cuando Jairo Quintero, el delegado del partido FARC en el conversatorio, cuestionó la inseguridad jurídica que están viviendo los excombatientes en los territorios, Mitrotti dijo que el proceso de transitar a la legalidad es difícil y que prueba de ellos es que los exjefes paramilitares aún padecen de persecución. “En Colombia los acuerdos de paz no han servido para acabar con el narcotráfico. Por ejemplo, el “Paisa” (exjefe guerrillero) decía que no sabes que tenía tantos procesos abiertos y en tantos lugares”, agregó el director de la ARN.

Al final, el director de la ARN dijo que la FARC presentó la semana pasada proyectos productivos para las zonas de Miravalle (Caquetá), Pondores (La Guajira) y Tumaco (Nariño). “Se está pensando en proyecto piscícola en la represa de Urrao; en proyectos de ganadería para el Magdalena Medio y el Caquetá; y se está hablando con los palmicultores para que apoyen iniciativas por otro lado”, concluyó Mitrotti.