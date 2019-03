El sistema de justicia transicional escuchará a los presos de La Picota

“El Sistema Integral que formamos las tres instituciones está dispuesto a recibirlos a ustedes de maneras distintas, de acuerdo con los objetivos y competencias de cada una de las entidades”, así lo manifestaron Patricia Linares, presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP); Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad (CEV) y Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) en una misiva dirigida al Comité de Presos por la Verdad de Colombia y 200 presos de la cárcel La Picota de Bogotá que están dispuestos a contar toda la verdad de los delitos que cometieron.

El hecho se dio por la solicitud que les hizo el Comité de Presos en una carta fechada el 19 de febrero de 2019, en la que reiteraban su disposición de comparecer ante estas entidades, teniendo en cuenta que "la historia de Colombia está en la cárcel". El grupo supera los 200 presos que pertenecieron a grupos paramilitares, bandas criminales o guerrillas como el ELN, el EPL y las Farc.

Entre los nombres que más resaltan están Faver de Jesús Atehortúa Gómez o "Julio Palizada”, jefe de sicarios de Los Urabeños y mano derecha de "Otoniel"; el narcotráficante Francisco Javier Zuluaga, conocido como “Gordolindo”; Juan Carlos Mesa, “Tom”, jefe de “la Oficina” de Envigado; “Daniel”, exjefe del Bloque Central Bolívar de las AUC en el Putumayo; y Guillermo León Aguirre, exjefe de “Los Pelusos”, en Norte de Santander.

Allí también sostenían que no podría haber conciliación ni reparación completa a las víctimas si ellos no daban a conocer públicamente su actuar delictivo, así que ponían en presente su deseo de acudir voluntariamente a las tres entidades del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, y de ser visitados por el padre De Roux para expresarle personalmente su deseo de aportar a la construcción de paz en Colombia.

En la carta de respuesta, la JEP manifestó que miembros de guerrillas diferentes a las Farc o a agentes del Estado están excluidos de su competencia, así que la verdad la deben aportar frente a la Comisión de la Verdad y la UBPD. Sin embargo, podrían ser admitidos excepcionalmente como terceros civiles después de un estudio caso a caso, dependiendo el grado de verdad que aporten.

La Comisión de la Verdad, por su parte, cumplirá con su mandato de recoger los diferentes relatos del conflicto y por eso, aceptan su propuesta para que el padre Francisco de Roux vaya al Centro Penitenciario La Picota para realizar una primera sesión pedagógica.

Finalmente, la UBPB mostró su disposición de recibir toda la información por parte de este grupo de presos que permita establecer la ubicación y lo sucedido con las personas desaparecidas durante 52 años de guerra. Dejan en claro que están abiertos a reunirse con ellos y crear una ruta de trabajo para esclarecer lo sucedido en el conflicto armado.