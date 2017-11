Un pedazo de memoria en 12 historias que dejó la guerra

“Las voces que se escuchan en este libro provienen del fondo de una grieta”, escribe la periodista Patricia Nieto en el prólogo. “Habría querido decir que vienen del mar en la espiral de una caracola pero no son suaves ni exóticas”, continúa. Esa es la descripción de la más reciente publicación del colectivo de periodistas de Consejo de Redacción con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer: “Memorias: 12 historias que nos deja la guerra”.

El libro, de 252 páginas, está escrito por 12 periodistas de distintas regiones del país y asesorado por editores con experiencia en narrativas de memoria. ¿Cómo traer el pasado al presente?, fue la pregunta orientadora con la que inició el proyecto a principios de julio de este año. Ahí, los periodistas debatieron con los editores sobre qué va a pasar con todas las verdades que dejo el conflicto colombiano y que estuvieron ocultas bajo el fuego cruzado de las balas.

“El paso que estamos dando ahora, no podía ser otro que el de convocar a un grupo de periodistas a reportear, a andar los pasos que, con dolor, y con cierto halo de esperanza, han recorrido millones de colombianos", dijo Ginna Morelo, presidenta de Consejo de Redacción, y quien también editó algunas historias de esta publicación.

El camino recorrido durante varias semanas dio como resultado grandes reportajes. Cundinamarca, Cauca, Bolívar, Antioquia, Magdalena, Caquetá y Meta, fueron los departamentos que los periodistas documentaron, caminaron y escucharon para saber, como recalca Nieto en el prólogo, “de qué material está hecha su tristeza y sobre qué roca han tallado su coraje”.

Los discípulos de Salatiel, de José Navia; Crímenes abyectos, de Diana Salinas; El guardián de Montes de María, de Martha Romero; Amado no tuvo tiempo para aprender a matar, de Margarita Isaza; El polvo que guarda Tranquilandia, de Edinson Bolaños; La lucha por ser diferente, de Sania Salazar; Salaminita se levanta, de Paola Benjumea; El fin de un hombre bajo observación, de Juan Diego Restrepo; Coreguaje: voces de un despojo, de Edilma Prada; El arte de escuchar el corazón, de Claudia Mejía; Es más fácil hablar de los tristes, de Juliana Castellanos y No me puedo cortar las venas: Mayor Parga, de Andrés Córdoba.

Esas son las doce historias finales que este jueves 23 de noviembre a las 5:00 p.m. se presentarán en el auditorio Pablo V de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Asistirán los autores de los reportajes, los editores del proyecto periodístico y otros invitados con un único fin: reflexionar desde el ejercicio periodístico cómo estamos contribuyendo a desentrañar el pasado y cómo lo estamos trayendo al presente para enfrentar la memoria de una guerra de medio siglo.

Para los interesados en participar en el lanzamiento del libro “Memorias: 12 historias que nos deja la guerra”, se pueden inscribir aquí: clic aquí.