“La reconciliación pasa por la verdad”: Santos

“La paz, como lo hemos dicho tantas veces, no nos va a quedar grande. Esta paz —también lo hemos dicho muchas veces— no es del presidente, no es del Gobierno, es de todos los colombianos. Todos tenemos que perseverar, para ir construyendo y consolidando esa paz”. Fueron las palabras del presidente Juan Manuel Santos ayer, al posesionar a los 11 miembros de la Comisión para el Establecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.

Se trata del organismo creado al amparo del Acuerdo de Paz con las hoy desmovilizadas Farc, que hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que se encargará durante los próximos tres años de documentar lo sucedido en los más de 50 años de conflicto en Colombia, para elaborar un informe para el esclarecimiento de los hechos, el reconocimiento por parte de la sociedad de los responsables, y sus recomendaciones para la convivencia y no repetición.

De la Comisión hacen parte el sacerdote Francisco de Roux, quien la preside; Alfredo Molano, Saúl Franco, Marta Cecilia Ruiz, Alejandro Valencia Villa, Lucía González, Carlos Guillermo Ospina, María Patricia Tobón, Alejandra Miller, Ángela Salazar y el español Carlos Martín Beristaín. Economistas, abogados, sociólogos, filósofos, exmilitares y médicos, con algo en común: conocen a fondo el conflicto armado.

“Colombia necesita que nos digamos la verdad entre todos y que tengamos el coraje de asumir las responsabilidades durante estos 54 años de guerra, y hacer una narrativa que explique qué fue lo que nos pasó”, manifestó el padre Francisco de Roux. “Cada parte tiene su versión de la guerra, su versión del enemigo, su versión de la verdad. Esas verdades van a encontrarse y lo que nosotros vamos a hacer, y tenemos que hacer, es elaborar y construir una verdad que las cobije todas, que las contenga, pero no que las absorba”, agregó Alfredo Molano.

Para Ángela Salazar, otra de las comisionadas y quien fue víctima de desplazamiento forzado en el Chocó, es un compromiso ético trabajar las afectaciones del conflicto en los pueblos afros: “A veces son los mismos hechos, pero no las mismas afectaciones. Ahí entran en juego la cultura, los modos de vida, los relacionamientos y especialmente qué significa el territorio (...) tenemos que investigar por qué fue tan duro el conflicto armado en los territorios negros e indígenas. Los pueblos nos han dicho que la coca es una disculpa”.

Por su parte, Carlos Ospina, mayor retirado del Ejército, abogado y presidente de la Asociación Colombiana de Militares Víctimas, aseguró que este sector está presto a brindar todo el apoyo necesario a la Comisión, aunque seguramente habrá cosas que se tendrán que solicitar. “El decreto 588 nos dice que toda la información reservada la podemos pedir y tienen la obligación de suministrárnosla. En estos primeros seis meses haremos el mapeo a fondo de la información y en noviembre empezaremos a solicitarla”, detalló.

Y la comisionada Patricia Tobón, abogada indígena del pueblo embera chamí, indicó que la metodología con los pueblos indígenas deberá ser concertada y construida en los territorios: “Por eso la Comisión va a estar en todo el país. Un reto en lo étnico es abordar asuntos como la discriminación, que hace que el conflicto se ensañe en esos pueblos”.

Al final, el presidente Santos enfatizó que “la verdad de 54 años de confrontación nunca se va a saber en su totalidad, es imposible”, pero dijo que la tarea de la Comisión contribuirá a la reconciliación, que “pasa necesariamente por la verdad (...) vamos a pasar de esa sed de venganza, a la convivencia. Se trata de hacer un poco esa transición hacia la reconciliación”.

