Sin fechas fatales para el proceso de paz con el Eln

Sin fechas fatales. Así de claro habló el Gobierno frente al futuro de las conversaciones de paz con el Eln, a pesar de que el viernes pasado venciera el plazo que había dado el mismo presidente Iván Duque para tomar una decisión en torno a si continúa la mesa de diálogos con esa organización armada. En las últimas horas, el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, dijo que aún espera gestos concretos de parte de la guerrilla para avanzar en el proceso de negociación, en concreto, la liberación de todos los secuestrados que aún tiene en su poder.

“No habrá plazos fatales si toman decisiones. El tiempo está en la cancha del Eln. El Gobierno hubiera podido levantar el espacio de diálogo y la suspensión de las órdenes de captura, pero no lo ha hecho, y mantiene vigentes los permisos para los gestores de paz”, afirmó Ceballos. El Eln también se refirió a lo que viene para la mesa de paz y reafirmó su voluntad para continuar las conversaciones, aunque cuestionó que el gobierno Duque pida condiciones precisas para mantener las conversaciones. “Al desconocer los acuerdos y colocar unilateralmente condiciones inaceptables, este Gobierno está cerrando esta mesa”, dijo en un comunicado.

Sin embargo, esa guerrilla reiteró que su decisión es no levantarse de la mesa de conversaciones —hoy congelada en Cuba— y anunció su intención de liberar a los secuestrados. “Nos comprometimos a realizar estas liberaciones por nuestra propia cuenta. Ya cumplimos con las hechas en Arauca, el pasado 5 de septiembre”, señaló. A su vez, el Gobierno espera que tan pronto se den dichas liberaciones se puedan sentar para construir una agenda “creíble en la que se garantice que no habrá más secuestrados, que no habrá más voladuras de oleoductos y que tampoco habrá participaciones en el negocio ilegal de narcotráfico”, insistió Miguel Ceballos.

De momento, el presidente Duque decidió, desde el sábado pasado, que no designará a ningún funcionario para que asuma como jefe de la delegación de paz de su gobierno para los diálogos con el Eln. En respuesta, el grupo subversivo señaló que con esta postura no se estaba honrando lo que se pactó en la agenda de conversaciones con el gobierno anterior. “Si hay que ajustar lo que traemos, lo acertado es que nos sentemos las dos partes, dialoguemos y de común acuerdo hagamos los ajustes que se requieran”, recalcó en el citado comunicado. Eso sí, el comisionado Ceballos insistió en que la liberación de los secuestrados debe ser completa y no solo la de las nueve personas que fueron víctimas de este delito en agosto.

