Mujeres se sintieron insultadas por la fórmula vicepresidencial de Viviane Morales

Jorge Leyva Durán, fórmula vicepresidencial de Viviane Morales, sorprendió este miércoles a un auditorio repleto de mujeres rurales, que habían llegado desde los territorios para presenciar el debate, con comentarios salidos de tono, como: "la mujer se acostumbró a dejarse maltratar”.

Leyva Durán, docente de teología a lo largo de su vida, estuvo sentado al lado Claudia López (fórmula de Sergio Fajardo), Clara López (vicepresidenta de Humberto de la Calle) y Ángela María Robledo (fórmula de Gustavo Petro) respondiendo preguntas concretas formuladas por las lideresas de la Plataforma de Incidencia de Mujer Rural, tras un ejercicio participativo entre 840 organizaciones de base de todo el país.

Las respuestas del candidato del Partido Somos desconcertaron al auditorio. Por ejemplo, frente a la pregunta sobre ¿cuáles serían sus prioridades a la hora de implementar la Ley de la Mujer Rural, promulgada en 2002?, el candidato se dedicó a hacer comentarios sobre la vida cotidiana de las mujeres, que fueron interpretados como insultos: “Casi todo lo podemos hacer los hombres y lo hacemos muy bien, excepto una cosa: no podemos vivir sin las mujeres”. Cuando intentó explicar por qué la violencia contra la mujer sigue siendo el pan de cada día, salió con un apunte que enfadó al auditorio: “como yo ahora vivo en Guatavita city, aquí en Cundinamarca, veo que los tipos no les hablan a las mujeres, sino que ladran, “Juuurrrr”, ejemplificó y luego complementó: “y ellas salen corriendo a traerles una cerveza. No les hablan, sino que ladran y las mujeres se dejan. Es un problema cultural muy complicado, la mujer se acostumbró a dejarse maltratar”, sentenció.

Luego, cuando intentó explicar su propuesta para la economía rural de las mujeres, dijo que había que bajar el IVA, porque el salario mínimo no da para pagar ese impuesto. Y renglón seguido agregó: “ustedes son las que manejan la plata bien, son las que responden. Que todo quede a nombre de ellas. En la familia la mujer tiene que asumir el rol como la reina del hogar. (El auditorio ríe y Leyva complementa). No sé, las que quieran seguir solteras que lo hagan, pero que de todas maneras tengan acceso a todo lo demás”.

Esas alusiones a los roles que tradicionalmente se le han otorgado a la mujeres en la sociedad, hizo que unas expertas en política pública para las mujeres rurales que analizaron las propuestas de los candidatos tras el debate, le respondieran de manera contundente. Nelly Velandia, representante de Anmucic, dijo: “a mí no me gustó ese comentario, porque en últimas nos dijeron perritas, porque nos dijo que ladrábamos. Me parece una falta de respeto y más cuando dice que nos acostumbramos a dejarnos maltratar. Le sugiero al señor que se documente un poco más sobre las mujeres rurales”.

A la postre, Aida Pesquera, directora de Oxfam en Colombia, dijo: “yo también quedé muy ofendida cuando el candidato dijo que las mujeres estábamos acostumbradas a que nos ladren”. Luego felicitó a todas las mujeres rurales: “Estoy muy emocionada porque esta sí fue su mañana y las escucharon. Los candidatos de Iván Duque y German Vargas Lleras, no vinieron y ni si se disculparon. Eso refleja el contenido de sus propuestas en materia de mujer rural”, puntualizó.

En redes sociales también le contestaron al profesor Leyva Durán (hermano del mediador de paz en La Habana Álvaro Leyva Durán). Karenb Karenb, desde su cuenta de Facebook le envió este mensaje: “Terrible el vicepresidente de Vivían Morales. ¡Qué horror!”, Norma Lucía Bermúdez Gómez, por su parte, expresó: “A enseñar civismo, para que seamos las reinas del hogar, jajaja. Leyva y Viviane a la presidencia de la Colombia Medieval”.

Al final del debate Leyva Durán intentó corregir algo de lo dicho con esta expresión: “creo que me equivoqué de grupo". Y añadió: "Pero cada región tiene necesidades propias. En Colombia las mujeres pueden ser dueñas de sus empresas, que sean mujeres empresarias que compitan a nivel mundial”.

Así concluyó el debate sobre las desigualdades de la mujer rural en Colombia, en el que Jorge Leyva Durán fue criticado por no responder las preguntas que de manera juiciosa habían redactado las organizaciones de mujeres desde los territorios.