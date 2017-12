La Farc amplía su lista de candidatos al Congreso y va por lista cerrada

Algunos de los candidatos del partido Farc durante la toma de juramento ante el registrador, de no estar incursos en causales de inhabilidad para postularse a las elecciones de 2018. /Cortesía NC-Noticias.

El naciente partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), le madrugó a las inscripciones de sus postulados a las urnas de 2018, de cara a participar por primera vez en un evento democrático para llegar al parlamento que legislará hasta 2022. Y madrugó con sorpresas.

Muy temprano este sábado 9 de diciembre Jairo González Mora (Bayron Yepes durante el conflicto) junto a Iván Márquez y otros miembros del partido Farc, se presentaron en el pabellón siete de Coferias en Bogotá ante la Registraduria Nacional, con el fin de inscribir oficialmente la lista de sus postulados al Congreso 2018-2022, con cambios trascendentales: la lista al senado tendrá 23 candidatos (no solo cinco), será cerrada (voto no preferente) y solo tendrá a cinco excombatientes. Además, incluye a los líderes de Voces de Paz, como Jairo Estrada y Francisco Toloza, y al cineasta colombiano y columnista de El Espectador, Lisandro Duque.

Igual sucedió con la lista de candidatos a la Cámara de Representantes por Bogotá, la cual es cerrada, tiene solo a dos excombatientes, a una líder "trans" y está encabezada por Bayron Yepes y doce miembros más de ese partido. Él fue el encargado de pronunciar el discurso al término del formalismo: "Hoy millones de personas en la capital no tienen quien defienda sus derechos ante los dueños de las empresas o sus patrones y no hay nadie que se la juegue por sus intereses. La gente sabe que somos de los suyos, que nos tocó duro también y que por eso entendemos lo que viven día a día y es por ustedes bogotanos del común que vamos a ir al congreso", pronunció el exmiembro del Estado Mayor del Bloque Oriental de las Farc.

Hace apenas dos semanas la Farc revolucionó al país político, cuando anunció no solo las candidaturas de cinco de sus líderes al senado y seis a la cámara de representantes, sino que también anunció la candidatura a la Presidencia de la República del máximo jefe de esa organización política: Rodrigo Londoño, Timochenko.

La controversia por esos anuncios no se hizo esperar. Algunos sectores criticaron que los exmiembros del secretariado de las Farc se postularan al Congreso sin haber pasado por la Justicia Especial para la Paz (JEP) y eso se iba a convertir en una talanquera para los recién desmovilizados, quienes cuestionaron que el legislativo haya modificado lo acordado en La Habana. Al final, quedó claro que la Farc tendrá diez curules en el parlamento durante dos periodos (cinco en cámara y cinco en senado), aún sino alcanzaran los votos suficientes. Ese fue el acuerdo, pero la exguerrilla va por más y sus voceros aseguran que quiere tener un poder importante en el próximo parlamento para hacer cumplir el acuerdo de paz que firmaron con el Gobierno de Juan Manuel Santos.

No obstante, el legislativo aprobó que los excomandantes podrán participar en política, siempre y cuando, las sanciones que les imponga la JEP no sean incompatibles con el ejercicio de los cargos a los cuales resulten electos. Falta ver qué dirá la Corte Constitucional, pues, aunque la Farc ya dio el paso inscribiendo a sus miembros en la justicia especial, no es claro aún si el régimen de inhabilidades será modificado por la Corte. Dicho este panorama,

Lea los perfiles de algunos de los candidatos de la Farc al Congreso de la República.

farc_bogota.jpg

Bayron Yepes’, el aspirante de la Farc a la Cámara de Representantes por Bogotá

Olmedo Ruíz: de la guerra, a la política sin armas​

Mi vida al lado de Manuel Marulanda​: Sandra Ramírez