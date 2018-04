Crearemos el Ministerio de las mujeres: propone Clara López a las mujeres rurales

Garantizar la transversalidad del enfoque de género y el presupuesto para las políticas y programas dirigidos a las mujeres rurales, propuso Clara López Obregón, fórmula vicepresidencial de Humberto de la Calle, en el debate ¿Cómo superar la desigualdad de la mujer rural?, organizado por Colombia2020 y apoyado por la Unión Europea y la Plataforma de Incidencia de la Mujer Rural. “La política de género tendrá que atravesar toda la política nacional”, dijo.

El Ministerio de las Mujeres es una de sus propuestas para fortalecer la institucionalidad, que existe, pero que no funciona. “La Ley 731 (referente a las mujeres rurales) no ha sido reglamentada por falta de voluntad política, ni tiene mecanismos institucionales para ponerla en práctica”. Asimismo, planteó que el ministerio es necesario porque si no hay una voz que hable por las mujeres en el gabinete, “se lo pasan por la faja” y se diluyen los presupuestos.

Respecto al cumplimiento del punto 1 del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc, indicó que tenían la plena intención de cumplir lo pactado. “Me satisface ser la fórmula vicepresidencial de quien negoció en La Habana (…) Colombia no puede seguir con una estructura de la tierra en la que 37.000 personas son dueñas del 80% de las tierras rurales”. Para cambiar esto, explicó, harán énfasis en la restitución de tierras y en una reforma rural integral que garantice a los campesinos el acceso a la tierra.

De esta manera, López, que fue ministra de Trabajo, puso sobre la mesa el acceso de las mujeres a los empleos temporales que se crean con la adecuación de vías terciarias, intervenciones o construcciones a acueductos, entre otros procesos. “Plan de choque para echar a andar el trabajo rural y llevar el Estado a todas partes”, apuntó.

En lo referente a la economía en el territorio, empezó diciendo que en Colombia “todo se centraliza porque se aduce que hay corrupción a nivel local”, y, siguiendo en la línea de consenso con Ángela María Robledo, candidata por el Movimiento Colombia Humana y con Claudia López, por la Coalición Colombia, enfatizó en que la producción alimentaria debe ir hacia las escuelas y son los padres los que deben administrar estos programas “Nadie se va a robar la plata de sus propios hijos”, sentenció.

La seguridad de las mujeres fue otro punto importante en la discusión. La idea de esta candidata es ponerle el foco a la visibilización y la denuncia de la violencia, capacitar en la ruta de atención y socializar los derechos en territorio, pues en el campo una de cada dos mujeres es violentada.

