Propuestas para dialogar entre opuestos, un evento para el momento que vive Colombia

Entre el 5 y 7 de junio más de 15 expertos nacionales e internacionales, de reconocidas universidades como la de Notre Dame, Estados Unidos, o de organizaciones como el Centro para el Diálogo y la Reconciliación de India, se reunirán en Bogotá para dialogar sobre qué significa conversar entre opuestos. Varias iniciativas de reconciliación y diálogo, que caminan en el mundo y el país, se darán a conocer al público.

Allí estarán expertos internacionales de la talla de:

John Paul Lederach, experto en temas de paz y profesor de la Universidad de Notre Dame; Sushobha Barve, directora Ejecutiva y de programa del Centro para el Diálogo y la Reconciliación (CDR) de India, nominada al Premio Nobel de Paz en 2005; Mamphela Ramphele, líder en la Iniciativa de diálogo entre dirigentes políticos y económicos en Sudáfrica “Dinokeng Scenarios Project”; Francisco Diez, experto en mediación de conflictos del Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame; Steve Ainsworth, experto en mediación, negociación y facilitación, y asesor de Conflictos y Estabilización del Gobierno del Reino Unido en Medio Oriente y África del Norte; Yasmeen Ashai, Directora del Colegio Amar Singh, Srinagar; Bishnu Sapkota, director de la Iniciativa de Transición a la Paz de Nepal (NTTPI); Prakash Sharan Mahat. Ex Ministro de Relaciones Exteriores de Nepal; Robert Ricigliano, director ejecutivo del Conflict Management Group de Estados Unidos y experto en mediación con enfoque sistémico; Alfredo Zamudio, Director del Nansen Center for Peace and Dialogue, con sede en Noruega; Patrick Colgan. Expresidente del Fondo de la Unión Europea para la transición en Irlanda del Norte y Elena Diez Pinto, directora ejecutiva de la experiencia de Visión en posconflicto en Guatemala y experta en diálogo y planificación estratégica, entre otros.

Inscripción libre: Diálogo entre opuestos

La cita es en el hotel JW Marriot. En los primeros dos días los expertos van a intercambiar experiencias en tres frentes: sectorial, territorial y político. Para el representante del gobierno de Irlanda en Colombia, Patrick Colgan, que en 1994 inició un proceso de paz con el Ejército Republicano Irlandés (IRA) y apenas en 2006 los opuestos se sentaron a dialogar para concretar un pacto definitivo, que aún está vigente, “fue un proceso de años lograr acuerdos en lo fundamental y reconocer nuestras diferencias”.

“Vamos a participar del evento para compartir las experiencias de Irlanda. Llevamos 24 años con nuestro proceso de paz, que comenzó con el primer cese el fuego en 1994. Por eso, en el caso colombiano hay que recordar que apenas han transcurrido 18 meses desde la firma del acuerdo de paz. Vamos a necesitar mucha paciencia y persistencia, y estoy seguro de que Colombia pronto abordará retos políticos para concretar su paz definitiva”, sostuvo Colgan.

El tercer día de este diálogo será un evento público con cuatro paneles. La idea con esto es aportar herramientas al proceso de transición de Colombia. En el primero se hablará sobre el logro de los acuerdos para la convivencia y la construcción de visiones compartidas a partir del diálogo; el segundo es sobre posibilidades de diálogo en los conflictos que existen en las dinámicas de desarrollo, y el tercero conversará sobre diálogos improbables para la reconstrucción del tejido social en escenarios marcados por la violencia y la desconfianza. Serán reflexiones con participación de la ciudadanía.

En el siguiente enlace podrán inscribirse gratis para estar en el evento internacional organizado por la Plataforma de Diálogos Improbables y Colombia2020 de El Espectador. Y cuenta con el apoyo de la Delegación de la Unión Europea en Colombia, la Fundación Ford, la embajada de Suecia, la Fundación Ideas para la Paz, la Cámara de Comercio de Bogotá y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

La representante de la Unión Europea en el país destacó la importancia de este diálogo. "El dialogo entre opuestos es importante siempre, no sólo en este momento. Los europeos lo sabemos bien después de siglos de guerras entre nosotros. Un evento de este tipo permite conocer esas experiencias internacionales, conocer también experiencias locales de paz que ya se están dando en Colombia, y entre todos decidir qué de todo eso le va a servir al proceso de paz actual en Colombia", aseguró la embajadora de la delegación de la Unión Europea, Patricia Llombart Cussac.

Al final de la jornada, el encuentro internacional cerrará con un diálogo político entre voceros de las candidaturas de Gustavo Petro e Iván Duque, con el fin de generar una reflexión sobre la importancia del diálogo para robustecer la democracia y la gobernabilidad. Para el alto comisionado para la paz, Rodrigo Rivera, Colombia vive hoy una transición política con sectores opuestos en su posición frente a los acuerdos logrados para ponerle fin al conflicto con las Farc, por eso "conocer directamente de las experiencias de quienes han afrontado procesos similares es un aporte enorme para las discusiones que hoy se están dando entre los lideres y entre los ciudadanos del país de cara a afrontar los próximos años".

Un diálogo entre opuestos políticos del país, los cuales más temprano que tarde tendrán que sentarse a tramitar sus diferencias bajo los costos que implica hacer la paz en cualquier parte del mundo. Sobre todo, si coinciden con el objetivo mayor del evento: generar espacios para evitar el surgimiento de nuevas formas de violencia. "El Gobierno debe asumir sus responsabilidades, pero la sociedad civil y los ciudadanos en los territorios tienen un rol fundamental en la convivencia y la reconciliación. Es ahí donde la disposición de todos los actores sociales se hace imprescindible", concluye Rivera.