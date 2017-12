Notas de infancia sobre reconciliación

Las vueltas de la vida

Lloro, lloro en este valle de lágrimas. En ti pienso cada rato porque me quitaste lo más bonito de mi vida, mi infancia y mi adolescencia. No pude jugar con muñecas sino con un fusil, no tuve amigos porque tú los asustabas, por tu culpa, por tu culpa no lo he podido superar. Es mi vida un desastre, lloro, lloro en este valle de lágrimas que corren por mi cara llenas de esperanza, pero te digo que, al pensar en tanto daño, me enseñaste a respetar y a no dejarme de nadie y no sufro por nadie. Vivo la vida con sinceridad y te quiero decir que mi odio es más grande que el sistema solar y hoy se transformó en felicidad.

Juan José , 17 años

***

Una herida siempre recuerda la vida

La vida no siempre es dulce,

no siempre es un sueño cumplido.

El dolor logra que yo me impulse

a explorar lo desconocido.

Las heridas dejan su recuerdo

y muchas veces su cicatriz,

y aunque la vida es sólo un reflejo

no siempre yo soy feliz.

Una herida siempre recuerda la vida, recuerda lo que ya pasó,

nos prepara para el futuro

y a superar eso que nos marcó.

Las heridas no siempre son malas,

tampoco las cicatrices.

Pensar que alguien nos ama podrá hacernos muy felices.

No me avergüenzo de mis heridas

y las llevo con mucho honor

porque en esta larga vida

no volverá ese dolor.

Jazmín, 16 años

***

En medio de la guerra

Nace una dulce y hermosa flor

No hay explicación del porqué

Regala fe de que la paz

Comienza sin importar donde estés.

Johan, 17 años

***

Yo y mi laberinto

Todos juzgan sin saber mi pasado, pero ellos no han estado allí. Creen que por ser malgeniada y echada para adelante y seguir mis sueños ha sido fácil. No es cierto. Cuando quiero desahogarme y lo hago, la gente me juzga. Lloro por mi infancia. Cuando les quiero contar qué es de mi vida no escuchan, porque dicen que soy fuerte y voy a salir triunfante.

Quiero que alguien me escuche. No quiero lástima, no quiero compasión, no quiero ser esa persona viva pero a la vez muerta, no quiero esas pastas que ayudan a callarme. No puedo ser otra porque moriría, quiero seguir siendo yo, esa niña amargada pero feliz. Escribo como un fantasma, siento que no encajo en este mundo que tiene muchos corazones (derramados todos).

Juzgamos sin ser juzgados, no escuchamos a las otras personas por lo que les ha pasado. Quisiera tener un corazón de plomo donde nadie les contara mi vida para que no supieran de esta pobre desmovilizada niña.

Jazmín, 16 años

***

No quiero ser tu asesino

No quiero ser tu asesino,

no quiero matarte nunca,

agarrar un arma en mis lindas manos.

Quiero protegerte.

En las noches de este mundo

cruel, yo quiero darte mil oportunidades.

Por lo que le has hecho a mi familia

no quiero matarte, no quiero agarrar una sucia arma porque

pienso que me estoy matando yo misma.

Yorlin, 15 años

***

Yo hoy escribo esta nota

Nota de dolor porque aquellas personas que considero para mí un ADN hicieron mi vida de cuadritos, destrozaron mi corazón. Por envidia acabaron con la tranquilidad de mi familia y me metieron en problemas con personas muy peligrosas con las cuales podría perder mi vida. Pero hoy me desahogo en esta nota, nota de odio.

Le deseo lo mejor y que sea muy feliz y que dios lo bendiga siempre en su vida diaria.

Maurendis, 17 años

***

Finca, dulce finca

Recuerdo en mi niñez,

en aquellos dulces días,

camino polvoriento

del sendero despiadado.

Finca, dulce finca

de aquel campo alejado,

donde pasé yo mis días,

bello rosal amado.

Te recuerdo, amada abuela,

con ese gorro rosado

estar regando las plantas

de tu jardín colorado

alimentado por el fulgor

del sol ardiente y dorado.

De mi corazón no se aparta,

porque allí se ha refugiado

el amor que tú me diste,

cuando estuve yo angustiado,

ese amor tan puro y limpio

que en mí se ha clavado

como una vela encendida,

que mi alma ha iluminado.

Finca, dulce finca

que mi niñez ha marcado,

te prometo volveré a recostarme en tus prados,

a sentir la suave brisa,

que se pasea en verano

y regar amablemente,

aquel bello rosal amado.

Una lágrima, dulce finca,

en este poema he derramado,

por tristeza, dulce finca,

porque de ti estoy alejado,

mas guardaré todas las otras,

para cuando esté en tus campos,

dejarlas salir de alegría cuando a mi abuela estreche en

mis brazos.

Será un abrazo profundo

como el fondo de tus lagos,

hasta entonces, dulce finca,

te voy a estar extrañando.

Juan José, 17 años

Tres letras que se unen

Para una palabra formar

Una palabra que es pura

Y nos ayuda a avanzar.

La paz es un frío instante

Que se escapa a respirar

Algo flácido e insignificante

Que no dejamos de pensar.

La paz es reina de los sueños

Princesa de la ilusión

No importa cuánto intentemos

Se esfuma sin dar razón.

La paz la transporta el viento

Y vive en una pradera

No es el fusilamiento

Tampoco el fin de la guerra.

La paz es la blanca vida

Libre como mariposa

Y siempre se encuentra unida

A los pétalos de una rosa.

Juan José, 17 años