Manuel Guillermo de la Rosa Mendoza: la melodía de los Montes de María

¿Quién lo llevó a la música?

Fue mi mamá la que me inició. Ella es cantadora, es Cristina Mendoza, la juglar de los Montes de María. Inició su agrupación de gaitas y tambores presentándose en festivales. Mi abuela también es cantadora, ella me enseñó a componer.

¿Por qué hablar de los Montes de María a través de la música?

Me gusta el arte. Mi hermana y mi papá son pintores, pero este es mi lenguaje, este soy yo, sin copiar la forma de cantar de nadie, ni siquiera de mi mamá. Encuentro en la música esa alternativa y esa herramienta que me facilita mucho llegar a las masas, que no tiene tintes políticos y a través de la que aprendí a conocer lugares.

Usted también escribe poesía.

Lo hago más a modo de despejar cosas que de pronto no me sirven para componer una canción. Aunque todo serviría para hacer una, pero hay cosas que decido no decirlas con música, sino escribirlas.

¿Quiere contar las cosas positivas de los Montes de María. ¿Había escuchado muchas cosas malas?

Sí, así es. Donde quiera que voy y digo que vengo de los Montes de María, las personas reaccionan mal. Hay una satanización que dice que mi tierra sólo es guerra y eso es lo que estoy intentando cambiar. Mi invitación es a que cuando escuchen el nombre de los Montes de María se les olvide que mataron personas, porque acá también hay gente luchadora. Hay arte, música, gastronomía, cuentos, mitos y leyendas que quiero que reconozcan. La guerra nos azotó muy fuerte, no fue un momento fácil, pero ahora estamos en un período de perdón y reconciliación con uno mismo y la memoria.

¿Qué busca con sus canciones?

Yo sé que reconocen este sitio como un espacio en el que acontecieron muchos hechos violentos, pero antes de eso también estamos contando una historia, retomando ideas para presentarlas en canciones. Quiero que la gente diga: ¡Qué bonitos los Montes de María! No quiero que me vean como el pobrecito, la víctima o el desplazado. Yo quiero ser un artista.

¿Cómo quiere que lo conozcan?

Como un cantautor bohemio y viajero que lleva en su maleta melodías de paz y respeto y amor a la mujer. Quiero que me conozcan como soy, transparente, como una persona que habla de sus raíces y del amor. Entre mis deseos más fervientes está crear un nuevo concepto de la música colombiana.