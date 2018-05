Las 25 propuestas de intelectuales y escritores para mejorar a Colombia

“No hay recetas para mejorar de veras un país en medio de la guerra”, es una de las afirmaciones que Mauricio García Villegas, editor del libro ¿Cómo mejorar a Colombia? esgrime en la introducción del texto. Sin embargo, García también resalta que en los 25 autores reunidos en este libro hay anhelo de que los colombianos sí podemos mejorar el país. Ese anhelo cada uno lo plasmó en sus escritos con propuestas como la consolidación de la paz, la protección del medio ambiente, la mejora del talante moral de la sociedad colombiana, la presencia del Estado en todo el territorio nacional, la educación pública, el rescate de la memoria, entre otros.

Le puede interesar: Literatura para salvarnos de la guerra

Entre los autores se encuentran Jorge Orlando Melo, Santiago Gamboa, Antanas Mockus, Julieta Lemaitre Ripoll, Piedad Bonnett y Rodrigo Uprimny. Sus textos tienen el propósito de identificar los problemas de este país y mostrarle al lector que mejorarlo no se simplifica a dos o tres aspectos, como luchar contra la pobreza o la corrupción, sino que es la unión de todas las partes.

Este libro está en las principales librerías del país desde esta semana. Se presentará en Bogotá el próximo lunes, 21 de mayo, en el Auditorio Natividad Pinto Afanador de la Universidad Nacional. Por la ocasión, Colombia2020 habló con el editor del libro: Mauricio García Villegas, profesor del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (Iepri) de la Universidad Nacional de Colombia, investigador de Dejusticia y columnista de El Espectador.

¿Cómo nació la idea de escribir este libro?

Mauricio García: Fue una iniciativa que surgió del Instituto de Estudio Políticos y Relaciones Internacionales – Iepri, y en principio iba a ser un libro sobre la paz en el país. Cuando me fue encargada esta labor propuse que no fuera un libro académico, sino una recopilación de ensayos que además involucrara a personas ajenas a la Nacional.

Comencé con cinco o seis escritores conocidos mías y el libro se fue agrandando hasta los 25. Todo el proceso inició en octubre de 2017 y por fin vimos su publicación este mes. El criterio que tuve para elegir a los escritores fue más que todo la diversidad. Son distintas voces que hablan desde su punto de vista de temas y soluciones que pueden considerarse importantes para el desarrollo del país.

¿Qué le imprimió al libro el hecho de tener reunidas tantas voces de académicos e intelectuales del país?

MG: Quise que ¿Cómo mejorar a Colombia? fuese un libro que cualquier persona lo pueda leer. Que fuera agradable, interesante y accesible, porque a veces los académicos escribimos libros que son interesantes pero complejos de entender y los lee poca gente. Con esta intención convoqué a los 25 autores.

La impresión que a mí me deje aparte de esto, es que hay muchas ideas, muy importantes y fáciles de llevar a cabo, que deberían ser tenidas en cuenta por los hacedores de políticas públicas o por los gobernantes. Pero para que eso ocurra también es muy importante que la ciudadanía y los lectores de este libro se apropien de algunas de estas ideas y presionen a los gobernantes para que las implementen.

Muchas de estas propuestas, como la protección del ambiente, o la implementación de políticas económicas que disminuyan la desigualdad social son temas que todos los colombianos sabemos que son las soluciones, pero no pasa nada. Ustedes las explican en este libro, ¿pero dicen cómo llegar a este cambio?

Eso depende mucho de cada autor. Algunos van más al detalle y proponen cosas concretas que se pueden hacer, otros se quedan más en las ideas generales, pero una cosa que es muy importante en este libro es que asumimos la complejidad de la sociedad contemporánea colombiana. Muchos políticos quisieran dar soluciones para Colombia teniendo en su mente una sociedad simple y homogénea, pero la sociedad colombiana actual es mucho más compleja.

Los políticos suelen concentran su accionar y sus campañas en uno o dos problemas, pero hay que hacer más. Hay que tener en cuenta las enormes dificultades de llevar a cabo buenas ideas a la práctica. La implementación implica una cantidad de conocimiento técnico, administrativo y burocrático.

En Colombia no nos debemos quedar solamente en las ideas generales, en el debate político ideológico, sino que tenemos que tener más aprecio, respeto y cuidado en todos los procesos de implementación.

Lea también: La gente es “el factor determinante” para una paz sostenible

Pero esa puede ser una gran duda para los lectores: ¿cómo mejorar a un país con tantas complejidades?

Se requieren muchas cosas. Primero, decisión política. Sin políticos que no impulsen lo que está en este libro, no funciona. Pero eso tampoco basta. También se requiere diálogo y participación ciudadana. No es que nosotros digamos: la solución es tan compleja que hay que esperar cuatro o cinco décadas. Es compleja y sí, hay que esperar, pero justamente porque toma mucho tiempo hay que empezar desde ahora.

Además de las propuestas políticas y sociales, también se formula el tema de la empatía y el recuperar el ánimo y talante moral de los colombianos…

Si yo comparo este libro con ejercicios similares que se han escrito en el pasado, que también reunían a un grupo de intelectuales para pensarse el país, una de sus características es la importancia que le dan muchos autores a mejorar los sentimientos de los colombianos. Es un libro muy contemporáneo, que refleja muy claramente el momento actual del país, en donde el tema del talante moral y de los valores es fundamental.