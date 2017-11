“Hoy podemos dar parte de victoria en Soacha en cuestión de seguridad”: alcalde Eleázar González

Soacha es uno de los municipios con más población en Colombia. A pesar de esto y de estar tan cerca a Bogotá, ha sufrido el abandono estatal. Sus habitantes han vivido con la inseguridad, el tráfico de drogas, los llamados ‘falsos positivos’ y la falta de atención a las víctimas del conflicto armado que llegaron hasta ahí llegaron. Incluso, el mismo alcalde, Eleázar González mencionó en una entrevista que el municipio puede ser una bomba de tiempo.

Se calcula que 55 mil víctimas del conflicto armado están viviendo en Soacha, al igual que 487 reinsertados, según informó el alcalde durante el panel “La importancia de la corresponsabilidad en la convivencia ciudadana y la seguridad”. Sin embargo, y a pesar de los problemas que aquejan al municipio, resaltó que el trabajo conjunto entre la Policía, la Fiscalía, la administración y la comunidad permite dar un parte de victoria en materia de seguridad ciudadana en Soacha.

“El fiscal Néstor Humberto Martínez nombró diez investigadores judiciales en Soacha y desde entonces el delio se ha reducido en un 22%. […] en lo que va de este año llevamos 20 bandas delincuenciales desarticuladas. 1640 personas detenidas, ya judicializadas”, puntualizó.

Por la alta densidad poblacional y el bajo nivel socioeconómico de la mayoría de sus habitantes, reflexionó que no solo es suficiente que lleguen vivienda de interés prioritario, sino que estas también vengan acompañadas de un componente social, de seguridad. “Como en la vivienda de interés prioritario no se preparó la gente, encontramos hasta un burro metido en un apartamento. La gente no se preparó para vivir y convivir en un apartamento. Hoy estamos trabajando de la mano con las constructoras, la Policía y la administración. Soacha está mucho más tranquila y pausada por esa cohesión social e incluyente”, afirmó.

Mencionó que para que haya verdadera seguridad en las ciudades, hay que ir más allá de la “cohesión de equipo” y buscar una sana convivencia ciudadana. En ese sentido también resaltó la integración de la Policía con la comunidad, ya que esto “está recuperando la confianza de la ciudadanía por las instituciones”.

Finalmente, tocó cinco pilares para establecer una buena estrategia en torno a la seguridad: Prevención, educación, comunidad activamente responsable, fortalecimiento de la tecnología y mano dura con el delito.