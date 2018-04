Foro: ¿cómo mejorar la seguridad y la convivencia en los territorios?

Desarmar a las Farc no fue suficiente para garantizar la seguridad y la convivencia ciudadana en algunos territorios. Tras la firma del acuerdo de paz y la dejación de armas, se empiezan a evidenciar problemas que siempre estuvieron allí pero que tal vez no eran tan visibles. El rigor de la guerra no los dejaba ver. Lo cierto es que hoy, en este escenario de transición, además del actuar de otros grupos armados, del narcotráfico y de otras rentas ilegales, el gran reto para el Estado será responder a las demandas de seguridad de los ciudadanos.

Las cifras entregadas por el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, al finalizar 2017 muestran que ese año Colombia registró la tasa de homicidios más baja de los últimos 30 años. Pero el mismo reporte explica que la mayoría de los homicidios registrados ese año correspondían a riñas, es decir, a problemas entre ciudadanos que pudieron evitarse.

Este será uno de los temas de análisis del foro “Convivencia en los territorios, trabajo conjunto entre Policía, comunidades e instituciones”, que se llevará a cabo este 17 de abril en el JW Marriot de Medellín. El objetivo del encuentro es promover y visibilizar las experiencias de seguridad y convivencia en los municipios y zonas rurales del departamento de Antioquia que se han construido de manera conjunta entre la Policía Nacional, la ciudadanía y las autoridades locales.

En la instalación del foro participarán el embajador de Estados Unidos, Kevin Whitaker; el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez; el viceministro del Interior, Héctor Olimpo Espinosa Oliver, y el director de la Policía Nacional, General Jorge Hernando Nieto Rojas.

Se desarrollarán dos paneles que pretender contribuir a esta discusión desde otros puntos de vista. En el primero de ellos se presentarán tres experiencias ciudadanas que encontraron soluciones a problemas de seguridad y convivencia a través del trabajo conjunto con la Policía Nacional y otras instituciones.

Allí estarán Edward Antonio Moreno Borja, profesor del colegio San José de la Montaña, Antioquia, quien contará su experiencia de trabajo con la Policía de Carabineros, en huertas escolares en el corregimiento San Cristóbal de Medellín. John Fredy Corrales Tavares, rector del colegio La Libertad, de la comuna 8 de Medellín. Esta es una iniciativa de mediación con jóvenes, a través de la capacitación sobre Código Nacional de Policía. Paola Andrea Fernández Garay, comunicadora y periodista de la Asociación Municipal de Mujeres de Caucasia, ASOMUCA, quien contará como avanzan en la erradicación de la violencia contra las mujeres en los municipios de Caucasia, Cáceres y El Bagre, gracias a una articulación interinstitucional. Finalmente estará el Brigadier General Álvaro Pico Malagón, Jefe Unidad Policial para la Edificación de la Paz, quien hablará de las estrategias que ha trazado la institución para cumplir su misionalidad en territorios donde no había llegado la Policía.

Un segundo panel se encargará de identificar las estrategias de articulación entre la Policía Nacional, la comunidad y las administraciones municipales con miras a mejorar la confianza de la ciudadanía en la institución en un escenario de posacuerdo.

En este segundo momento participarán Juan Carlos Restrepo Piedrahita, Consejero Presidencial de Seguridad; el General Gustavo Alberto Moreno, director de Seguridad Rural de la Policía Nacional; Claudia Marcela Ángel Patiño, de la Fundación Orbis Pintuco; Luis Pérez Gutiérrez, Gobernador de Antioquia y Omar Julián Salas, director de Justicia, Seguridad y Gobierno del Departamento Nacional de Planeación.

Los invitados reflexionarán sobre cómo cerrar la brecha entre las estrategias de seguridad y convivencia que se ponen en marcha en las ciudades y en las zonas rurales, cómo acercar la Policía a los ciudadanos, y cómo encontrar formas de trabajo conjunto, en el entendido de que la seguridad y la convivencia no son asuntos que atañen solo a la Policía, sino que deben ser motivo de preocupación de todos los sectores de la sociedad.