“El territorio es la vida y la vida no se vende, se ama y se defiende”: lideresa afro del Cauca

La consejera de Derechos Humanos de la Asociación de Consejos Comunitarios del norte del Cauca, Rossana Mejía, denunció el riesgo en que se encuentran los defensores de derechos humanos y líderes sociales, y resaltó su papel en la implementación del Acuerdo de paz desde las regiones y el valor del territorio para las comunidades.

Su intervención se dio durante la presentación de La Paz en el Terreno, la plataforma de Rutas del Conflicto y Colombia 2020 que pone la lupa sobre la reincorporación de los excombatientes de las Farc y las garantías de seguridad de los líderes sociales.

Uno de los temas que causaron controversia durante el foro fue la presunta sistematicidad de los crímenes. Mientras que desde la Defensoría y la Policía señalaron que no se puede hablar de un patrón determinante que indique que los crímenes son sistemáticos, el vocero de Somos Defensores indicó que el Estado es incapaz de reconocer esta situación, por la responsabilidad que conlleva. Para Rossana Mejía “sí hay una sistematicidad, vemos que donde están cayendo nuestros líderes hay un interés marcado, bien sea por actividades ilícitas o por el modelo extractivista a los que nos oponemos”.

La lideresa caucana también habló sobre las medidas que está tomando la Unidad Nacional de Protección para garantizar la seguridad de esta población. “Hemos sido enfáticos en reiterar que necesitamos que a los esquemas de protección se les incluya un enfoque étnico y de género, donde el líder sepa quién lo está acompañando”, señaló Rossana. También resaltó la poca utilidad de medidas como la entrega de chalecos antibalas y celulares que, muchas veces, no tienen cobertura en las zonas rurales.

Al final del foro, los panelistas resaltaron la importancia de los líderes sociales en temas como la garantía de participación de las comunidades, la implementación de proyectos en las regiones y la búsqueda de la paz territorial. Por su parte, la consejera de derechos humanos de la Asociación de Consejos Comunitarios del norte del Cauca hizo un llamado a entender las demandas de la comunidad desde su relación con el territorio.

“A nosotros nos criaron con esto de ser líder, y no porque vivamos de eso, sino porque nos gusta ser útiles para nuestra comunidad. Es un goce y un deleite que no tiene precio, pero que va ligado a una sola palabra: territorio. Nuestra función no tiene razón de ser sin eso, porque el territorio es vida y la vida no se vende, se ama y se defiende. Por eso somos defensores de derechos humanos”, señaló Rossana.

Junto a Mejía Caicedo también participaron del foro el defensor del pueblo Carlos Alfonso Negret; William Rincón, coordinador del Cuerpo Élite de la Policía; Carlos Guevara, del programa Somos Defensores, y Carolina Naranjo, del Instituto Kroc de Estudios Internacionales para la Paz, quienes analizaron qué ha impedido la prevención de asesinatos a líderes sociales.