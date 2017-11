“El desafío es llegar al dolor profundo de todos los colombianos”: padre de Roux

Pocos conocen la guerra y el conflicto que sufrieron los territorios como el padre Francisco de Roux, hoy elegido como el presidente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y No Repetición. En el encuentro nacional de Colombia2020 “La reincorporación y la reconciliación, dimensiones de la construcción de paz”, envío un claro mensaje para que todos los colombianos se involucren más en los procesos de reincorporación, reconciliación y construcción de la verdad.

De Roux manifestó que los once comisionados que fueron elegidos para reconstruir medio siglo de conflicto en Colombia no son inquisidores y su tarea es desentrañar lo que ocurrió, qué intereses existían, por qué se llegó a niveles tan profundos de destrucción del ser humano y por qué más de ocho millones de colombianos fueron victimizados. “Esta debe ser la verdad de todas las víctimas, no solo las campesinas, las indígenas o afrodescendientes, también las empresarias, las víctimas de las Farc y de sus familias, las víctimas de hombres del Ejército. El gran desafío de la Comisión de la Verdad es llegar al dolor profundo de todas y todos los colombianos”, señaló el padre de Roux.

Para el Padre de Roux la verdad es compleja y se debe construir dese todas las partes de la sociedad. Por ejemplo, dijo que era necesario escuchar a las mujeres, que fueron las mayores víctimas del conflicto y hoy son sobrevivientes de tantas barbaries. Para lograrlo, indicó que la Comisión recibirá a las víctimas de todos los territorios del país, por lo que invitaba a que los colombianos dejaran de ser simples espectadores.

“Qué bueno que pudiéramos entender qué fue lo que nos pasó y pasar de ahí a un proceso de reconciliación, por supuesto estableciendo responsabilidades, pero no para escalar los odios, sino para que podamos construir un país distinto. Nosotros no somos jueces, estamos es por la verdad humana, por eso les quiero pedir: vengan, ayúdennos a sacar esta tarea adelante”, dijo el padre de Roux en su intervención en el encuentro de Colombia2020. Agregó que es necesario redoblar esfuerzos y que la sociedad se involucre aún más, porque todos tenemos una responsabilidad colectiva.

“No nos quedemos viendo desde afuera cómo va la reincorporación, la JEP o la verdad. Es un tema que tiene que nos debe poner a pensar qué tiene que ver esto conmigo. La guerra vulneró y afectó a todos”, es la invitación que hizo el padre de Roux para que en los territorios no sigan sintiendo la soledad que por años vivieron las víctimas del conflicto. Y agregó: “¿Por qué los colombianos vivíamos todo esto como si no fuese con nosotros? El conflicto fue el gran golpe a la dignidad de todos los colombianos. Éramos nosotros los que estábamos sufriendo”.

Finalmente, el padre de Roux invitó al escenario a Rodrigo Pérez Alzate, conocido como “Julián Bolívar” en la guerra y excomandante del Bloque Central Bolívar de las autodefensas; al hoy vocero del partido político FARC y quien estuvo al frente de una estructura en la región, Jairo Quintero; y a dos líderes del Comité Cívico de Simití, para que dieran muestras de que Colombia está lista para dar el primer paso para la reconciliación.