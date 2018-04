“Aunque hay patrones comunes, no puedo decir que hay sistematicidad en el asesinato a líderes sociales”: Coronel Rincón

Durante el panel “¿Qué ha impedido la prevención de asesinatos de líderes sociales?”, desarrollado en el lanzamiento de La Paz en el Terreno, la intervención del coronel William Rincón Zambrano giró en torno a los planes de acción que el Cuerpo Élite ha llevado a cabo frente a las amenazas y el asesinato de líderes sociales en el país.

Rincón Zambrano describió la investigación en la que analizaron cómo, en dónde y qué tipo de liderazgo desarrollaban los líderes sociales y defensores de Derechos Humanos asesinados en 2016. “Entre 367 procesos y noticias judiciales criminales que tenemos hay una multicausalidad de eventos, de hechos de afectación y de hechos criminales diferentes”, señaló.

“No puedo decir que hay sistematicidad”, afirmó el Coronel Rincón e hizo especial enfoque en que, aunque no hallaron patrones respecto a las organizaciones criminales que cometen los homicidios, sí encontraron un patrón determinante sobre las tipologías de liderazgo. Entre ellas, los líderes de restitución de tierras y sustitución de cultivos han sido los más afectados.

Sobre la prevención de futuros asesinatos, el coronel Rincón aseguró que el Cuerpo Élite analizó qué lideres estaban en riesgo por amenaza y a quiénes podían brindarle protección. “En este momento tenemos 331 líderes amenazados que están gozando de las diferentes medidas de protección a nivel nacional. Seguramente hay muchos más, pero nosotros tenemos estos en el radar”, afirmó Rincón.

Al respecto, el defensor del pueblo, Carlos Negret, corrigió que el año pasado eran alrededor de 500 amenazados, y lamentó que de ellos ya han muerto tres: Porfirio Jaramillo, Bernardo Cuero y Sandra Janeth Luna. “Con el Gobierno no nos hemos podido poner de acuerdo con las cifras, y no nos vamos a poner de acuerdo. Sin embargo, lo importante es hacer que no siga pasando” afirmó Negret.

El defensor denunció además al Estado por falta de medidas efectivas de prevención de estos hechos, a pesar de sus advertencias. “En marzo del año pasado hicimos una alerta temprana, y le contamos al Gobierno Nacional, a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional que había 156 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos asesinados. La cifra en marzo de este año aumentó a 282 líderes sociales y hoy son 297”, recordó.

Sobre las medidas de protección mencionadas por Rincón, también se pronunció la lideresa caucana, Rossana Mejía Caicedo, del Consejo Comunitario del Norte del Cauca. “La mayoría de mecanismos, por no decir todos, desconocen las dinámicas del territorio”, señaló.

Mejía también expresó que estas medidas pueden limitar el trabajo de un líder social y, en ocasiones, pueden derivar en mayores riegos. Incluso, “Hay líderes con medidas de protección que les impiden llegar a donde ellos desarrollan su trabajo”.

Al finalizar el panel, el Coronel William Rincón resaltó la importancia de los líderes sociales para las comunidades y para el país en general. “Si afectan a un líder, están afectando a toda la comunidad. Si callan un líder se pierde la credibilidad y la confianza de las autoridades y del país. Hoy estamos trabajando para reconstruir esa confianza. No hay que perder la fe y la esperanza” afirmó.

