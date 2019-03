Wikipaz: de la paz de ellos a la paz de todas

Wikipedia es la enciclopedia más completa de la historia. Cuenta con más de 48 millones de artículos, 2.000 millones de ediciones, está en más de 300 idiomas y es una de las fuentes de consulta más importante del mundo. Pero, ¿cómo hizo Wikipedia para partir la historia del conocimiento en dos? La respuesta es sencilla pero poderosa: colaboración e inteligencia colectiva.

Una plataforma de conocimiento abierto que le permite a cualquier ciudadano en el mundo contribuir con la información que ha adquirido en el colegio, en la universidad, mediante sus experiencias de vida, investigando, en la calle o simplemente a punta de curiosidad, ha sido el experimento de co-creación con mayor impacto en el mundo, y hoy gran parte de la población mundial lo usa o lo ha usado alguna vez (así algunos se nieguen a aceptarlo).

Entre toda la información que se puede consultar en Wikipedia, la palabra paz cuenta con un amplio repertorio relacionado. Uno se encuentra con conceptos como proceso de paz, reconciliación, justicia transicional, construcción de paz, acuerdos de paz, plebiscito sobre los acuerdos de paz, Jurisdicción Especial para la Paz, entre otras, así como con fuentes de consulta más profundas en sus respectivas “referencias”. Lo anterior no es sorprendente, teniendo en cuenta que uno de los temas más referenciados en los últimos años en Colombia ha sido la #paz, según Google Trends. Sin embargo, si uno navega por el océano de links de esta plataforma, poco o nada se encuentra sobre lo que piensa o siente la gente común sobre este tema.

Para nadie es extraño que “la paz” ha sido el centro del debate nacional ya por varios años y que, sin embargo, no existe todavía la percepción de haber llegado a un consenso. Más aún, se ha visto cómo en los debates políticos y en las discusiones cotidianas se usa como un detonante de polarización. Pero entonces ¿De qué se trata la paz? ¿A qué suena? ¿Cómo se ve? ¿A qué huele?

Durante estos últimos años, hemos sido testigos de marchas, alocuciones oficiales y grupos de activistas que parecen discutir ampliamente el concepto de paz y sus implicaciones para el país. Pero la sensación que queda de todo esto es que el ciudadano de a pie no participa casi nunca en esta conversación. Unos porque la discusión está demasiado politizada, otros porque no tienen tiempo para hacerlo. Pero el hecho es que no hemos logrado brindar las herramientas adecuadas para que algunos sectores sean verdaderamente incluidos. Entonces, ¿Cómo resuenan estas voces en una sociedad que transita hacia la paz? ¿No estaremos dejando a una parte considerable de la población fuera de este ejercicio? ¿No es la paz algo que se construye entre todas las personas?

Precisamente la tecnología está para ayudar a cerrar estas brechas e incluir las voces de la gente que no ha podido participar. Algunos dirán que se trata de “solucionismo tecnológico”, pero no podemos negar que las tecnologías juegan un rol importante en conectar a la gente, producir conocimiento y generar discusiones masivas con impacto en muy poco tiempo. El mundo de las tecnologías ha facilitado diálogos entre opuestos, en el que se trata, así sea mínimamente, de entender al otro.

Así que si Wikipedia es la enciclopedia más completa de la historia, hecha a miles de manos en el mundo, imagínense lo que podríamos hacer todas y todos los colombianos con la inteligencia colectiva y la ética colaborativa del “wiki-mundo”.

Pues así como Wikipedia, hemos creado #Wikipaz. Una plataforma colaborativa que busca que la ciudadanía se lance a hablar sobre paz para poder construir (como en Wikipedia) una noción colectiva de lo que significa y de sus implicaciones en la vida cotidiana. Es una apuesta por sentar un precedente ciudadano en cuanto a lo que entendemos por paz, que rompa con las lógicas binarias de la política, permee la rigidez institucional y supere los complicados tecnicismos conceptuales que la rodean. Aquí será la inteligencia colectiva la que defina realmente qué es paz en Colombia.

Entra a www.wikipaz.co, vive la experiencia y comparte.

Una iniciativa de: @extituto y @policentrico

*Por Sebastian Guanumen y Sebastian Calderón