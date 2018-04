Fajardo, Petro y De La Calle: #ElPaísPrimero

Por: Mafe Carrascal*

En el 2016 millones de jóvenes celebramos la firma de los acuerdos de paz entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Nos organizamos antes y después del plebiscito, salimos a las calles a defenderlos, salimos a exigir un acuerdo ya. Por esa época se despertaron liderazgos dormidos de nuestros padres, tíos, y hasta de nuestros abuelos; se reactivaron nuestros liderazgos y nacieron otros.

Algunos de estos jóvenes nos organizamos recientemente bajo una iniciativa independiente y completamente ciudadana llamada #ElPaísPrimero, en la que le pedimos a tres candidatos presidenciales: Sergio Fajardo, Gustavo petro y Humberto de la Calle que tejan el diálogo, que se sienten a buscar aquello que los une desde lo programático, que sabemos que es más que lo que los separa, y unan los colores de la bandera. Grabamos un video que pretendía emocionar, dar esperanza y poner en la agenda la importancia de unir a los candidatos del centro y la izquierda; y lo logramos.

Buscamos a cada candidato para entregarle una franja de la bandera. A Fajardo le entregamos la franja amarilla; con De la Calle nos encontramos y le entregamos la roja; y a Petro le entregamos la azul. Los colores de la bandera representan la diversidad de los tres candidatos, representan la ilusión de cada uno de nosotros por lograr, en primera medida, que dialoguen y, en el mejor de los casos, que lleguen a acuerdos programáticos que nos alejen del continuismo, de un modelo económico extractivista que vulnera el ambiente, los ecosistemas y nuestras propias vidas como seres humanos, que impidan la persecución a los sectores políticos alternativos, que no permitan la censura a los medios de comunicación, que protejan los acuerdos de paz que tantas vidas han salvado y que representan un triunfo democrático de nuestra generación.

Les pedimos que no permitan que caigamos en las manos de quienes representan todo lo anterior, Álvaro Uribe Vélez, que se ha propuesto hacer trizas los acuerdos, en cuerpo ajeno de Iván Duque, que ha declarado, entre otras cosas, que de ser presidente reactivaría las fumigaciones aéreas con glifosato que causan afectaciones gravísimas a la salud de las comunidades y al ambiente; y de Germán Vargas Lleras, del cual no conocimos apoyo alguno al proceso mientras hacía parte del gobierno de Santos, pero sí de su campaña anticipada con las casas de interés social que pagamos todos, y que se ha opuesto de manera enfática a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Eso sin contar con los innumerables casos de corrupción que se conocen provenientes de su partido político Cambio Radical. Cabe aquí recordar que tanto Cambio Radical como el Centro Democrático le han puesto palos a las ruedas de la JEP en el Congreso, causándole un daño enorme a las víctimas que esperan como primer paso de reparación y justicia, la verdad, así como la espera y la necesita todo el país, no solo sobre las atrocidades cometidas por las Farc, sino también la verdad sobre las cometidas por agentes del Estado y sobre los financiadores de la guerra. Es evidente entonces porqué no les interesa que este proceso avance, se les caería todo el teatro a más de uno de sus socios. Y, lo más importante, la reactivación del conflicto interno, incluyendo a grupos paramilitares que continúan asesinando líderes sociales por todo el país, más de 250 desde la firma de los acuerdos.

Hoy, más de un año después, esos mismos jóvenes que marchamos, que hicimos guerras de almohadas, que vestimos estatuas de héroes, que despedimos la guerra con flores, que hicimos muchos actos simbólicos en todo el país, y todos aquellos que se sienten jóvenes porque quieren una transformación, debemos unirnos para exigir la implementación de esos acuerdos, debemos unirnos para elegir un modelo de país diferente al que nos han sometido por años, por décadas, por siglos; un modelo de país que respete la vida de todos los seres vivos, que haga la paz con la naturaleza; un modelo de país con justicia y equidad social, uno donde la educación y la salud sean derechos, uno en el que las oportunidades no dependan de la cantidad de dinero que tengamos en el bolsillo, ni de apellido que llevemos.

Celebramos el café que se tomaron Humberto de la Calle y Sergio Fajardo. Es un triunfo de la ciudadanía activa que ha exigido una coalición amplia, pero creemos que hay que poner una taza más para Gustavo Petro, estamos convencidos de que solos no llegamos, estamos convencidos de que debemos dejar a un lado las agresiones entre nosotros mismos, y que los simpatizantes de estos tres candidatos también podemos contribuir a esto. No vamos a desistir y queremos que sepan que a la fórmula presidencial que pase a segunda vuelta, a cualquiera de las tres, la apoyaremos decididamente. Esperamos que quienes no lleguen también lo hagan.

Los invitamos, no solo a ustedes candidatos y candidatas, sino a todos los colombianos que vemos en ustedes una opción, a que tejamos el diálogo abierto y en la diferencia, recuerden que #ElPaísPrimero requiere encontrar lo que nos une. Unamos juntos los colores de la bandera.

*@MafeCarrascal

Activista política, directora de Ideas por Bogotá,

#ElPaísPrimero.