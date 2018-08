“Queremos una verdad profunda sobre los falsos positivos”: Madres de Soacha

Las Madres de Soacha se siguen acercando a la justicia transicional. Este lunes, el colectivo de los denominados falsos positivos acudieron por primera vez a la Comisión de la Verdad para resolver sus inquietudes sobre la tarea de esclarecer los hechos que rodearon la desaparición y asesinato de sus familiares.

Tras la reunión con 11 comisionados, Beatriz Méndez Piñeros, tía de Edward Benjamín Rincón Méndez y mamá de Weimar Castro Méndez, asesinados y presentados como guerrilleros muertos en combate, aseguró que la Comisión de la Verdad les ofreció ayuda para recopilación de sus archivos.

“Ya tenemos una parte, pero hay que ir a bibliotecas, consultar en internet y sacar información de hace muchos años. Dijeron que su intención es ayudarnos a buscar la verdad a fondo”.

Aunque las madres han pedido que la verdad pueda esclarecer responsabilidades sobre quienes ordenaron las denominadas ejecuciones extrajudiciales, los comisionados les aclararon que la misión de ese organismo no apunta a incluir en su relato nombres concretos. “Nos dijeron que, aunque ellos sepan los nombres, no nos los van a decir. Vamos a saber una verdad sobre las instituciones, pero no sobre las personas. La idea es satisfacer ese hueco que tiene uno en el alma por la impunidad que hay”.

Blanca Nubia Monroy, madre de Julián Oviedo Monroy, aseguró que no espera una verdad escrita. “Queremos una verdad profunda, que salga del corazón, porque si hay verdad y justicia, habrá paz”.

El colectivo de madres confía, además, que el acompañamiento sea permanente y no se limite a las diligencias a las que son citadas. “Ahorita que fuimos a la JEP nos recibió un grupo psicosocial, pero cuando salimos, salimos peores que como entramos. Y salimos solas, se acabó ese momento en que a uno le tienden la mano. A la Comisión les hablamos de eso. Que ese apoyo no sea en el momentico, que no sea un circo, una actuación. Ellos dijeron que eso lo entendían y que iban a revisar eso, porque hay madres que están medicadas, otras nos hemos aislado.”

El presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Roux, precisó que este organismo extrajudicial tratará “de ir más allá de las dimensiones, de los diferentes niveles de responsabilidad y sistematicidad e intentaremos señalar el grado de generalidad y sistematicidad, para mostrar los impactos en sus vidas, las estigmatizaciones de las que han sido víctimas”.

El pasado 10 de agosto, el Colectivo Madres de Soacha acudió a la Jurisdicción Especial para la Paz a la audiencia de condicionalidad a 14 militares condenados en la justicia ordinaria por la muerte de cinco jóvenes que fueron reclutados y asesinados en Ocaña (Norte de Santander). Durante esa diligencia, los uniformados -incluido el coronel Gabriel de Jesús Rincón Amado- pidieron perdón a las víctimas y aseguraron que están dispuestos a contribuir al esclarecimiento de la verdad y a la reparación.

