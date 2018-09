JEP le da ultimátum a los exmandos de las Farc para reportarse

A través de un auto, la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas solicitó a los 31 exmiembros de la guerilla de las Farc y comparecientes del caso 001, de retenciones ilegales, allegar un "informe escrito, detallado y firmado por cada individuo, sobre el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales indivudales" con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Las personas notificadas tienen 10 días hábiles para cumplir con esta solicitud.

Este informe debe dar cuenta de cuáles son las acciones que cada uno de ellos ha llevado a cabo para su "reincorporación a la vida civil, así como sus aportes a la verdad", dice el documento expedido por esta Sala. También deberá especificar si han contribuido con información para la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas, especialmente en el marco de las retenciones ilegales presuntamente cometidas por la guerrilla. Es decir, allegar información sobre las personas secuestradas y desaparecidas.

Este anuncio lo hace la Jurisdicción cuando se ha perdido el rastro de excomandantes de alto perfil de la exguerrilla como Iván Márquez, Iván Darío Velásquez (conocido como el "Paisa"), José Manuel Sierra Sabogal, también conocido como el Zarco Aldinever, y Henry Castellanos (conocido como "Romaña"). Estas cuatro personas están involucrados en el caso de las retenciones ilegales y por tanto fueron llamados por la Sala de Reconocimiento para entregar información sobre el cumplimiento de las condiciones que impone la JEP. Rodrigo Londoño, Pastor Alape, Pablo Catatumbo y Rodrigo Granda, entre otros, también fueron notificados.

Además, como lo informó Colombia2020, hay tres exmandos más, encargados de Espacios Territoriales de Reincorporación y Capacitación (ETCR), de los que no se tiene información sobre su paradero: Iván Alí; Élmer Mata Caviedes, conocido en la guerra como Albeiro Córdoba; y Olivo Merchán, conocido en la guerra como el Loco Iván. Sin embargo, como estas personas no están involucrados en el caso 001, no fueron llamados por la JEP para reportar sus actividades.

Patricia Linares, presidenta de la Jurisdicción, explicó que en caso de que pasados los 10 días no se presenten los informes, la Sala de Reconocimiento puede hacer una audiencia de condicionalidad. En este mecanismo se deben reafirman las obligaciones adquiridas con el sistema y, en caso de confirmarse posibles incumplimientos, la JEP tomará decisiones de acuerdo a la ley. Esto puede desembocar en la pérdida de beneficios. Linares explicó también que algunos de los abogados de algunos comparecientes presentaron recurso de reposición, es decir, solicitaron que se reconsidere la decisión. Expresó también que no conoce el documento escrito, en caso de que lo haya.

La notificación de este auto se hizo el 10 de septiembre, ahora son los miembros del partido Farc los que deberán explicar cómo están se están reincorporando, cuáles acciones han hecho para reparar a las víctimas, pues esta es la finalidad de esta justicia transicional.

