2.000 casos de violencia sexual durante el conflicto ya están en manos de la justicia transicional

La Red de mujeres víctimas y profesionales, las mujeres víctimas de violencia sexual de la Mesa Nacional de Víctimas y la campaña No es hora de callar entregaron, este jueves, un conjunto de informes sobre 2.000 casos documentados de violencia sexual ante la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos y a la Comisión de la Verdad.

Ángela María Escobar, representante de la Red de mujeres víctimas y profesionales, entregó 700 casos que pudieron documentar en las nueve regiones del país. También destacó este hecho como un compromiso por esclarecer lo que durante la guerra se hizo con los cuerpos de las mujeres.

Esta es la tarea que tiene el Sistema Integral de Justicia, Verdad, Reparación y No Repetición en sus tres instituciones. Sobre esto, Patricia Linares, presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz, dijo que esta entidad “ha asumido la justicia de género como un elemento central de su trabajo”, y por esto crearon la Comisión Permanente de Género.

Por parte de la campaña No es hora de callar, la representante Elsy Serna dio un mensaje de esperanza: “Aunque hay temor, no estamos solas”. Serna contó parte de su historia y, además, dijo que otras mujeres en los territorios no han hablado porque no se los han permitido y porque aún hoy las mujeres son victimizadas.

Dentro de la misma JEP, el director de la la Unidad de Investigación y Acusación, Giovanni Álvarez, contó los esfuerzos de esta institución para darles respuesta a las exigencias de las víctimas. "A la Unidad de Investigación y Acusación se le ha pedido la creación de un grupo de investigación para los casos de violencia sexual. Lo estamos creando y todas serán mujeres”, dijo.

Yolanda Perea, representante de las víctimas de violencia sexual en la Mesa Nacional de Víctimas, “sabemos que somos muchas, pero la unión hace la fuerza. Porque nuestra verdad cuenta vamos a seguir en pie de lucha”.

Sobre este punto, el vicepresidente de la Sala de Reconocimiento de Verdad, Óscar Parra, dio un parte de tranquilidad. "Es una política de la Sala rendir cuentas sobre el manejo de la información, por eso cuenten con la rendición de cuentas". Además, expresó que esta entrega es "un camino para concretizar esfuerzos, acopiar información, relatos, narrativas y desarrollar las etapas del procedimiento".

Esta información se levantó desde las 1.021 mesas municipales de víctimas, las 32 departamentales y la nacional. “No debemos sentir vergüenza, deben sentirla los que nos hicieron lo que hicieron con nuestros cuerpos”, dijo Perea. Además, hizo un llamado para que la justicia transicional dé informes trimestrales sobre lo entregado.

Esta entrega es significativa porque, según el Centro Nacional de Memoria Histórica, 15.687 personas fueron víctimas de violencia sexual con ocasión del conflicto armado. De ese total, el 91,82% de las víctimas fueron mujeres, según la Unidad para las Víctimas.

Además, según lo mencionó Patricia Linares, presidenta de la JEP, este hecho sigue ocurriendo y no solo en el conflicto. Según el Instituto de Medicina Legal en 2016 se practicaron 21.399 exámenes médico legales para casos de violencia sexual. En 2017 esa cifra creció 11%. “Las líderes que denunciaron siguen siendo amenazadas y victimizadas”, dijo Linares.