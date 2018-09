NosFaltan86Mil: Barranquilla conversa sobre desaparecidos

Este 30 de agosto se conmemoró el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada y en el país se escuchó un llamado para no olvidar a esas personas que nunca más volvieron a reunirse con sus seres queridos. Las cifras en Colombia son alarmantes. Según cifras del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, son más de 80.000 desaparecidos los que dejó el conflicto armado. Sin embargo, no es clara la articulación institucional hoy para este enorme desafío, sobre todo de cara a la operación de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas que, aunque tiene un mandato de 20 años, todavía no entra en funcionamiento.

Esa es la importancia del conversatorio regional que está convocando Colombia2020 de El Espectador, junto con la Embajada Alemana en Colombia, y en asocio con la Unión Europea, este miércoles 5 de septiembre. Los panelistas son las autoridades llamadas a esclarecer cómo debe ser la articulación para avanzar en la búsqueda o identificación y entrega digna de estos cuerpos. Por primera vez estarán dialogando Luz Marina Monzón, directora Unidad de Búsqueda de Desaparecidos; Christoph Harnisch, jefe del CICR en Colombia; María Paulina Riveros, vicefiscal General de la Nación; y Carlos Valdés, director del Instituto de Medicina Legal, entre otros, junto con varias víctimas de familiares desaparecidos.

Le puede interesar: Un alivio contra el dolor de la desaparición forzada

Para quienes estén en Barranquilla este es el link de inscripción a este conversatorio, que es de entrada libre y no tiene ningún costo y se realizará en el Auditorio de la Universidad del Norte (Km.5 Vía Puerto Colombia): http://eventoscolombia2020.elespectador.com/

Para quienes quieran seguir esta transmisión en vivo lo podrán hacer ese día, 5 de septiembre, desde las 8:10 a.m. hasta medio día (12:00 p.m.) en la página web de Colombia2020 de El Espectador.

Entérese de la agenda completa aquí:

7:30 – 8:10 am Registro

8:10 – 8:20 am Instalación y apertura

• Adolfo Meisel, rector de la Universidad del Norte

• Peter Ptassek, embajador de Alemania

Primer panel: ¿Cómo coordinar el trabajo de la justicia transicional para hacer efectiva la búsqueda de desaparecidos?

8:20 – 10:00 am

• Luz Marina Monzón, directora Unidad de Búsqueda de Desaparecidos

• Giovanni Álvarez, Fiscal de la JEP

• Zeneida López Cuadrado, docente Universidad del Norte

• Rosario Arroyo, Movimiento Víctimas de Estado

• Carlos José Herrera, director de participación de la Comisión de la Verdad

10:00 – 10:20 am Coffee break

Segundo panel: ¿Cómo armonizar los protocolos de búsqueda de desaparecidos en medio del conflicto?

10:20 – 10:40 am

10:40 – 12:00 am

• Intervención Temilda Vanegas, Asfaddes

• Diana Arango, directora Équitas

• Olga Esperanza Rojas, familiar de víctima de desaparición de fuerza pública

• Carlos Valdés, director de Instituto de Medicina Legal

• Christoph Harnisch, jefe del CICR en Colombia

• María Paulina Riveros, vicefiscal General de la Nación

Moderación: Gloria Castrillón, directora Editorial de Colombia 2020 Juan David Moreno, periodista de Colombia2020